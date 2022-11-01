Супермодель Ирина Шейк снялась в образе пин-ап манекенщицы Бетти Пейдж

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото знаменитость позирует в образе американской фотомодели Бетти Пейдж, которая работала в 1950-х годах в стиле пин-ап. Так, Шейк предстала перед камерой в облегающем черном боди, оформленном кружевным полупрозрачным верхом и кожаными вставками на бедрах, и держа в одной руке трость. При этом на ней надеты перчатки выше локтя, чулки и лакированные туфли на шпильке. Также манекенщица дополнила свой образ париком с длинными волнистыми прядями и челкой. «Бетти Пейдж... Скоро... Счастливого Хеллоуина 2022», — подписала она снимок, который набрал более 36,5 тысячи лайков.

Поклонники восхитились фотосессией звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ирина лучшая!», «Красавица», «О, мне нравится это фото! С Хеллоуином, Ирина!», «Ой, ну какая Ирина. Просто огонь!», «Сначала подумал, что это Меган Фокс. Но нет! Все же это Ирина!» — высказывались они.

В октябре фотомодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. На размещенном в сторис черно-белом фото знаменитость позирует перед камерой на кресле, прикрыв интимные части тела пледом. При этом на снимке видно, что манекенщица оголила грудь.