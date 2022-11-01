Политолог описал возможный сценарий отставки Шольца

«ВМ»: политолог Рар заявил, что канцлера ФРГ Шольца не будут отправлять в отставку

Канцлера ФРГ Олафа Шольца не будут отправлять в отставку, несмотря на мнение жителей Германии. Возможный сценарий его отставки в беседе с газетой «Вечерняя Москва» описал немецкий политолог Александр Рар.

«Его правительство показывает себя как дееспособное. Жители Германии отдали за него голоса на выборах. Следующее избрание канцлера пройдет через несколько лет. Сейчас замены Олафа Шольца точно не предвидится», — заявил политолог.

Рар подчеркнул, что Шольца могут отправить в отставку, только если парламент вынесет ему импичмент. По словам эксперта, на данный момент предпосылок для этого не наблюдается. «Действительно, Шольц не нравится многим жителям Германии. Но с другой стороны, выборы в демократических системах имеют большую силу», — добавил Рар.

По его словам, немцам придется ждать следующих выборов, «если не произойдет какой-то критической ситуации, чтобы Шольцу вынесли импичмент в парламенте». Однако сейчас предпосылок к этому нет, уверен политолог.

Ранее издание Bild, со ссылкой на слова главы Конфедерации немецких ассоциаций работодателей Дульгера, написало, что пенсионная система Германии станет финансово нежизнеспособной без реформ и может обрушиться уже через 5 лет. При этом Олаф Шольц, еще будучи министром финансов страны в 2021 году, отверг идею повысить пенсионный возраст в стране с 67 до 68 лет, назвав это социально несправедливым.