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15:33, 1 ноября 2022Мир

Названо главное слово года

Словарь Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года «пермакризис»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британский словарь Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года «пермакризис» (permacrisis), образованное слиянием слов permanent crisis (перманентный кризис). Об этом пишет The Guardian.

Словарь пояснил, что «пермакризис» обозначает длительный период нестабильности и отсутствия ощущения безопасности. По словам авторов, потрясения, среди которых пандемия, суровая погода и конфликт на Украине, показывают, насколько ужасным был 2022 год для многих и что «мы живем в продолжающемся состоянии неуверенности и беспокойства».

«Пермакризис» возглавил список из 10 слов, составленных словарем как определяющие год. Также в него вошли «патигейт» («partygate», скандал вокруг экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона из-за организации вечеринок во время локдауна в 2020 году), «Киев», «теплое место» («warm bank», публичное здание, где можно погреться зимой в условиях растущих цен на энергию), «тихий уход» («quiet quitting», отказ от карьеризма и отвлечения на работу в нерабочее время), «распластание» («splooting», означающее лежать с вытянутыми ногами и руками на прохладной поверхности в жару), «отмывание спорта» («sportswashing», термин для организаций и стран, которые используют спортивные события для улучшения репутации или отвлечения внимания от своей политики, что актуально перед чемпионатом мира по футболу в Катаре) и другие слова.

Составители назвали список отражающим состояние мира на данный момент.

Годом ранее Collins English Dictionary признал аббревиатуру NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) главным словом 2021 года.

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Антон Похиляк
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