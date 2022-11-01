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12:42, 1 ноября 2022Бывший СССР

Украина выйдет из зоны свободной торговли СНГ

Депутат Рады Пидласа заявила, что Украина выйдет из договора о зоне свободной торговли СНГ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина начала готовиться к денонсации договора о зоне свободной торговли с Содружеством независимых государств (СНГ) 2011 года, заявила депутат Верховной Рады страны Роксолана Пидласа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях», — рассказала депутат.

Пидласа подняла вопрос выхода Киева из соглашения на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По ее словам, глава украинского кабмина начал подготовку законопроекта о денонсации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве бывшей советской республики в НАТО для ускорения интеграции в альянс.

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