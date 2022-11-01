Российские эксперты начали осмотр места ЧП на «Северных потоках»

Вице-премьер Новак сообщил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»

Российские эксперты из числа участников специальной комиссии только приступили к обследованию места ЧП на «Северных потоках», официальных документов и бумаг об итогах на данный момент нет. О ходе расследования сообщил вице-премьер правительства России Александр Новак, передает РИА Новости.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе», — рассказал он о начале осмотра.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что российские представители начали работу по обследованию места диверсии. На местах взрывов специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров. Российский лидер отметил, что это «очевидно теракт».