Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 1 ноября 2022Мир

Российские эксперты начали осмотр места ЧП на «Северных потоках»

Вице-премьер Новак сообщил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command/Handout / Reuters

Российские эксперты из числа участников специальной комиссии только приступили к обследованию места ЧП на «Северных потоках», официальных документов и бумаг об итогах на данный момент нет. О ходе расследования сообщил вице-премьер правительства России Александр Новак, передает РИА Новости.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе», — рассказал он о начале осмотра.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что российские представители начали работу по обследованию места диверсии. На местах взрывов специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров. Российский лидер отметил, что это «очевидно теракт».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военкоматы получат доступ к четырем базам с данными о россиянах
США разместят шесть бомбардировщиков в Австралии на фоне осложнений с Китаем
В Молдавии заявили о риске остаться без газа и электричества зимой
В США сообщили о значительном отставании от Китая в одной отрасли
ВСУ обстреляли село в граничащем с Украиной регионе
В Госдуме назвали две цели частичной мобилизации в России
Российские эксперты начали осмотр места ЧП на «Северных потоках»
Члены мафиозных кланов заметили друг друга в толпе в аэропорту и устроили драку
Коммунальщики Германии обратились к Шольцу и предрекли коллапс предприятий
Хадид и Ди Каприо вновь заподозрили в романе из-за совместного выхода в свет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.