Twitter начал маркировать аккаунты связанных с государством украинских СМИ

Twitter пометил аккаунт украинского СМИ United 24 media как связанного с государством

Социальная сеть Twitter начала маркировать аккаунты связанных с государством украинских СМИ. Соответствующая пометка появилась в профиле издания United 24 media, запущенного Министерством цифровой трансформации Украины и публикующего новости на английском языке.

«Издание, аффилированное с государством Украины», — гласит пометка. Она ставится как в самом аккаунте United 24 media, так и в постах, опубликованных в профиле издания.

На сайте Twitter указано, что пометки о связи с государством появляются на значимых аккаунтах из ряда стран, в том числе Украины. Помимо того, среди таких государств Россия, Белоруссия, Китай, Франция, Великобритания, США, Канада, Германия, Турция и другие страны. Утверждается, что в будущем список будет пополняться.

О запуске на Украине издания United 24 media СМИ страны рассказали летом 2022 года. Уточнялось, что новое медиа будет на английском языке рассказывать миру об Украине.

В феврале Twitter начал помечать публикации российских государственных СМИ. Представитель соцсети также заявил, что платформа предпринимает шаги, чтобы значительно сократить распространение этого контента. Помимо того, в марте стало известно, что Twitter намерена ограничить доступ к государственным СМИ России.

Роскомнадзор 4 марта начал блокировать доступ к Twitter.