В Чехии рассказали о «сытых по горло» жителях из-за Украины
Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски.
В своей статье обозреватель утверждает, что отношение чехов к Украине меняется все больше. «За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются», — рассказал Странски.
В частности, пишет он, жителей страны не радуют высокие цены на электроэнергию, «многие уже очень устали». Вместе с тем Странски призвал чехов «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». Он также обратился к местным политикам с просьбой «не слушать советников по вопросам Украины», рассказывающих о настроениях «виртуального народа», иначе судьба Чехии будет «предрешена».
Ранее обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар заявил, что подавление инакомыслия и борьба с оппозицией со стороны президента Украины Владимира Зеленского заставляют жителей страны искать контакты с Россией. «Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают [президенту России Владимиру] Путину», — отметил Хмелар.