Журналист Странски заявил, что чехи «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине

Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски.

В своей статье обозреватель утверждает, что отношение чехов к Украине меняется все больше. «За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются», — рассказал Странски.

В частности, пишет он, жителей страны не радуют высокие цены на электроэнергию, «многие уже очень устали». Вместе с тем Странски призвал чехов «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». Он также обратился к местным политикам с просьбой «не слушать советников по вопросам Украины», рассказывающих о настроениях «виртуального народа», иначе судьба Чехии будет «предрешена».

Ранее обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар заявил, что подавление инакомыслия и борьба с оппозицией со стороны президента Украины Владимира Зеленского заставляют жителей страны искать контакты с Россией. «Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают [президенту России Владимиру] Путину», — отметил Хмелар.