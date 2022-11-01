Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:39, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

В Чехии рассказали о «сытых по горло» жителях из-за Украины

Журналист Странски заявил, что чехи «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине

Фото: Bundas Engler / Reuters

Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски.

В своей статье обозреватель утверждает, что отношение чехов к Украине меняется все больше. «За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: "Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются», — рассказал Странски.

В частности, пишет он, жителей страны не радуют высокие цены на электроэнергию, «многие уже очень устали». Вместе с тем Странски призвал чехов «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». Он также обратился к местным политикам с просьбой «не слушать советников по вопросам Украины», рассказывающих о настроениях «виртуального народа», иначе судьба Чехии будет «предрешена».

Ранее обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар заявил, что подавление инакомыслия и борьба с оппозицией со стороны президента Украины Владимира Зеленского заставляют жителей страны искать контакты с Россией. «Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают [президенту России Владимиру] Путину», — отметил Хмелар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России изменились правила поверки счетчиков
Политолог описал возможный сценарий отставки Шольца
Оценена зависимость российского бизнеса от кредитов
Полная блогерша снялась в мини-платье назло хейтерам в сети
В сборной России по гимнастике оценили видео МОК без упоминания СССР и России
В Чехии рассказали о «сытых по горло» жителях из-за Украины
Число погибших в давке в центре Сеула вновь возросло
IMAX захотели «принудить» к работе в России
Посетившая Анталью россиянка раскрыла «темную сторону» курорта
Логопед назвала самую распространенную проблему с речью у людей в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.