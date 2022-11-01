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19:30, 1 ноября 2022Наука и техника

Выявлена опасность тефлоновых сковородок для здоровья

Science of The Total Environment: тефлоновая посуда выделила миллионы частиц микропластика

Фото: Rob Wicks / Unsplash

Ученые из Университета Ньюкасла и Университета Флиндерса выявили опасность тефлоновых сковородок для здоровья. Согласно данным работы, опубликованной в журнале Science of The Total Environment, при повреждении с таких изделий выделяется микропластик.

Для изучения последствий использования тефлоновой посуды исследователи применили молекулярно-спектральный анализ, а также создали компьютерную модель. Результаты показали, что даже одна трещина на покрытии может привести к выделению до 2,3 миллиона микро- и нанопластиковых частиц, которые затем могут попасть в пищу.

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Авторы считают, что работа иллюстрирует необходимость извещения специалистов и потребителей об угрозе образования частиц тефлонового пластика во время ежедневного приготовления пищи. Они также планируют провести дополнительные эксперименты для дополнительной оценки риска для здоровья человека.

В сентябре в словацком Прешовском университете впервые обнаружили микропластик в образцах листьев растений из рода ворсянок.

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Елена Апазиди
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