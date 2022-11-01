Выявлена опасность тефлоновых сковородок для здоровья

Science of The Total Environment: тефлоновая посуда выделила миллионы частиц микропластика

Ученые из Университета Ньюкасла и Университета Флиндерса выявили опасность тефлоновых сковородок для здоровья. Согласно данным работы, опубликованной в журнале Science of The Total Environment, при повреждении с таких изделий выделяется микропластик.

Для изучения последствий использования тефлоновой посуды исследователи применили молекулярно-спектральный анализ, а также создали компьютерную модель. Результаты показали, что даже одна трещина на покрытии может привести к выделению до 2,3 миллиона микро- и нанопластиковых частиц, которые затем могут попасть в пищу.

Авторы считают, что работа иллюстрирует необходимость извещения специалистов и потребителей об угрозе образования частиц тефлонового пластика во время ежедневного приготовления пищи. Они также планируют провести дополнительные эксперименты для дополнительной оценки риска для здоровья человека.

В сентябре в словацком Прешовском университете впервые обнаружили микропластик в образцах листьев растений из рода ворсянок.