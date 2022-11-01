Полиция Южной Кореи признала ответственность за трагедию на Хеллоуин
Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал «тяжелую ответственность» правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию во время празднования Хеллоуина: по меньшей мере 156 человек погибли во время давки в Сеуле. Об этом пишет Associated Press.
Полиция заявила, что офицеры неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, предупреждавшей о грядущей катастрофе. Заявление полиции сделано на фоне растущего общественного давления на южнокорейское правительство по поводу того, можно ли было предотвратить скопление толпы вечером 29 октября.
Кроме того, в результате случившегося 151 человек серьезно пострадал в давке. Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хеллоуина. Переулок, где началась давка, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади — это и произошло во время трагедии.