Полиция Южной Кореи признала ответственность за трагедию на Хеллоуин

Полиция Южной Кореи признала, что не предотвратила трагедию с давкой во время Хеллоуина

Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал «тяжелую ответственность» правоохранительных органов за то, что они не смогли предотвратить трагедию во время празднования Хеллоуина: по меньшей мере 156 человек погибли во время давки в Сеуле. Об этом пишет Associated Press.

Полиция заявила, что офицеры неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, предупреждавшей о грядущей катастрофе. Заявление полиции сделано на фоне растущего общественного давления на южнокорейское правительство по поводу того, можно ли было предотвратить скопление толпы вечером 29 октября.

Кроме того, в результате случившегося 151 человек серьезно пострадал в давке. Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хеллоуина. Переулок, где началась давка, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади — это и произошло во время трагедии.