В Белоруссии заявили о работе совместных с Россией учебно-боевых центров

В Минобороны Белоруссии заявили о работе двух совместных с Россией учебно-боевых центров

На территории Белоруссии работают два учебно-боевых центра, совместных с Россией. Об этом заявил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в своем Twitter.

«Соответствующим указом президент РБ (Республика Беларусь — прим. «Ленты.ру») одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки. В настоящее время два из них готовят военнослужащих на территории РБ (…) и один — на территории РФ», — написал он.

Ревенко уточнил, что в Белоруссии проходит подготовка военно-воздушных сил (ВВС), войск противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных войск и артиллерии (РВиА), а в России обучают сухопутные войска (СВ).

31 октября белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о создании учебно-боевых центров совместно с Россией. Сообщалось, что документ утвердили в качестве основы для проведения переговоров.

