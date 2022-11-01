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16:10, 1 ноября 2022Мир

Коммунальщики Германии обратились к Шольцу и предрекли коллапс предприятий

Коммунальщики ФРГ обратились к Шольцу и предрекли коллапс предприятий без помощи властей

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Коммунальщики ФРГ обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу и предрекли коллапс предприятий без помощи властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение ассоциаций среднего предпринимательства «Der Mittelstand» (BVMW) и коммунальных служб ФРГ «Verband kommunaler Unternehmen».

«Мы будем способны к производству и поддержанию рыночной стоимости лишь в том случае, если государство сейчас вмешается в качестве гаранта», — сказано в письме.

Ассоциации обратили внимание, что от кризиса страдают средние предприниматели, которые почти не получают новых контрактов на поставку энергии от своих поставщиков. Объединения призвали предоставить адресный пакет помощи для коммунальных служб, а также большее число государственных кредитов, поручительств или гарантий для обеспечения ликвидности.

Ранее в Германии сообщили о «взрывоопасной» проблеме из-за отключения отопления. Из-за отсутствия тепла в квартирах жителей ФРГ, стены их домов начали покрываться токсичной плесенью, что уже повлияло на здоровье горожан. У некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции.

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Анжелика Бережная
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