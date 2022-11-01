На складе «ВкусВилла» в Москве произошел пожар

МЧС России: на складе «ВкусВилла» на западе Москвы произошел пожар

На складе сети супермаркетов «ВкусВилл» на улице Киевская на западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Главное управление МЧС России по столице.

«В 0:49 поступила информация о возгорании в складском помещении магазина "ВкусВилл" на улице Киевская, дом 27. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. В 1:10 ликвидировали открытое горение», — заявили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что пожар был полностью потушен в 1:17, о количестве пострадавших не сообщается. Как отмечается на сайте сети, по данному адресу располагается склад для формирования онлайн-заказов.

25 октября стало известно о возгорании на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В здании склада размером 100 на 240 метров высотой 12 метров загорелись строительные материалы. Пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности.