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10:39, 1 ноября 2022Бывший СССР

В ЛНР сообщили о больших потерях ВСУ

НМ ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли 80 военных, три танка и пять БТР

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 80 человек, три танка и пять бронетранспортеров (БТР). Такие цифры раскрыла Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) в Telegram.

Как сообщается, украинские военные понесли большие потери в живой силе и военной технике. Также были уничтожены три беспилотных летательных аппарата и девять единиц специальной автомобильной техники.

Вместе с тем в НМ ЛНР сообщили, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов республики.

Ранее офицер Южного военного округа с позывным «Владимир» рассказал, что бойцы ВСУ деморализованы после последних попыток прорыва на запорожском направлении.

10 октября секретарь Совбеза Чечни, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ составляют более тысячи человек ежедневно. По его словам, украинская сторона не ведет подсчет ни убитых, ни раненых.

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Алина Гончарова
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