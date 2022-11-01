Названы самые популярные районы Москвы для покупки жилья

«Авито Недвижимость»: самым популярным районом Москвы на рынке «вторички» стал Теплый Стан

Самыми популярными районами Москвы для покупки вторичного жилья стали Теплый Стан, Строгино и Северное Медведково. Наиболее востребованные локации столицы «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито Недвижимости».

По итогам сентября 2022 года спрос на вторичные квартиры вырос на рынке на 5,5 процента. На долю Теплого Стана пришлось 2,79 процента от общего спроса, на долю Строгино — 2,51 процента, на долю Северного Медведково — 2,15. В топ-10 самых популярных районов не вошел ни один район Центрального административного округа (ЦАО).

Эксперты считают, что непопулярность ЦАО среди покупателей вторичного жилья связана с тем, что социальная, транспортная, рекреационная и другая инфраструктура равномерно распределена по городу, в то время как стоимость в зависимости от локации значительно отличается. Квартиры в Теплом Стане в среднем стоят 10,3 миллиона рублей и 215 тысяч рублей за квадратный метр, а в Пресненском районе — 45 миллионов рублей и 542 тысячи рублей соответственно. Многим гражданам недоступны квартиры в центре, поэтому они рассматривают объекты в спальных районах с высоким качеством жизни.

Ранее в ноябре москвичам назвали районы с подорожавшим жильем в новостройках. Наиболее заметно стоимость недвижимости выросла в Печатниках — за месяц показатель увеличился на 19 процентов. Средняя стоимость квадратного метра в Печатниках достигла 407,6 тысячи рублей.