Netflix проигнорировал просьбу принца Уильяма не показывать Карла III рыдающим

Daily Mail: в сериале Netflix покажут скандальное интервью принцессы Дианы

Скандальное интервью принцессы Дианы, которое она дала журналисту «Би-би-си» Мартину Баширу в 1995 году для программы Panorama, покажут в сериале «Корона», несмотря на протесты принца Уильяма. Об этом сообщает Daily Mail.

Эпизод, в котором воссоздана беседа матери принцев Уильяма и Гарри с репортером, должен выйти 9 ноября. Помимо прочего, в нем будет показана реакция принца Чарльза на передачу. По версии создателей сериала, будущий король Карл III «рыдал и кричал», когда супруга усомнилась в его способности стать монархом.

Таким образом сервис Netflix, транслирующий «Корону», проигнорировал просьбу принца Уильяма больше никогда не показывать это интервью. Ранее предполагалось, что сцена с интервью займет всего несколько секунд, однако позже стало известно, что беседе Дианы с Баширом будет посвящено 4 минуты и 23 секунды экранного времени. Эпизод выйдет 9 ноября.

Воссозданное интервью будет в том числе включать знаменитую фразу принцессы Дианы, о том, что в ее браке с принцем Чарльзом «было три человека». Супруга будущего короля имела в виду Камиллу Паркер-Боулз.

Принц Уильям и принц Гарри относятся к этому интервью резко отрицательно, так как считают, что именно с него началась череда событий, приведшая к гибели их матери.

«Уильям будет в ярости. Он уже дал обо всем понять, когда сказал, что это больше никогда не должно появляться в эфире. Это его мать и ее память, с которой они так обходятся», — заявила главный редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Стюарт.

Новый скандал вокруг интервью принцессы Дианы Мартину Баширу в 1995 году разразился в 2020-м, когда выяснилось, что журналист использовал поддельные банковские выписки, чтобы добиться расположения принцессы. С помощью подложных документов он доказал Диане, что многие ее приближенные якобы шпионили за ней, и подтолкнул к эмоциональному рассказу о распадающемся браке с принцем Чарльзом.

Ранее сообщалось, что один из бывших охранников назвал приведшую к гибели принцессы Дианы ошибку. По его мнению, принцесса выжила бы в автокатастрофе, если бы была пристегнута ремнем безопасности.