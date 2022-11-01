Захарова дала дружеский совет для хорошего отпуска главе МИД Германии

Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории для отпуска

Главе МИД Германии Анналене Бербок следует купить карту и учебник истории, а также взять отпуск для ознакомления с принципами геополитики. Такой «дружеский совет» для хорошего отпуска дала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — посоветовала Захарова в ответ на высказывания главы МИД ФРГ о недопустимости усиления позиций Китая и России в Центральной Азии.

Ранее Захарова оценила информацию о якобы переписке между бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и заявила, что ждет официальный ответ от Лондона.