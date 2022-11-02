Вероятность отключения WhatsApp в России оценили

Глава коммуникационного агентства Бастрыкина дала совет защититься от блокировки WhatsApp

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина оценила шансы отключения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в России. В разговоре с «Лентой.ру» Специалист предположила, что такое может произойти и дала рекомендации, как подготовиться к такому развитию событий.

25 октября в работе WhatsApp произошел глобальный сбой. Большинство пользователей пожаловались на то, что не могут отправлять сообщения в мессенджере. Некоторые из них столкнулись с неполадками в работе приложения и веб-версии WhatsApp.

«После блокировки нескольких площадок в России даже при небольшом сбое многие начинают предполагать, что это намеренное отключение мессенджера. Это говорит о том, что отключение WhatsApp для многих вполне ожидаемо и мало кого удивит», — высказалась Бастрыкина.

Чтобы быть готовым к любому развитию событий, лучший совет — это использовать на регулярной основе несколько мессенджеров, дублируя контакты Анастасия Бастрыкина руководитель коммуникационного агентства PGR agency

Среди альтернатив можно назвать Telegram, указала специалист. «За последние полгода их аудитория значительно выросла. Функционал при этом ограничен стандартными опциями общения и информационными каналами», — указала Бастрыкина. Также она отметила, что разработчики мессенджера приняли решение идти по пути улучшения сервисов. За счет платных услуг Telegram расширяет функционал кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями.

«Для общения достаточно удобен и мессенджер "ВКонтакте", — отметила она. — Это и социальная сеть, и экосистема сервисов. И такое разнообразие функций все более востребовано аудиторией».

Также Бастрыкина напомнила о других менее популярных мессенджерах, которые могут послужить альтернативой WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Теряющий позиции Viber и возрождающаяся ICQ также могут претендовать на роль актуального средства общения, высказалась она.

«Каждый сможет в случае необходимости выбрать подходящий сервис. Главное — сделать это заранее, особенно тем, кто использует только WhatsApp. Ведь узнать возможности нового сервиса лучше заблаговременно, а не тогда, когда произойдет отключение и все начнут искать альтернативные варианты», — порекомендовала эксперт.

Ранее в октябре российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от WhatsApp. По его словам, через этот мессенджер хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.