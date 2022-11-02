Байден рассказал о беседе с мертвецом

Байден рассказал о беседе с одним из открывателей инсулина

Американский лидер Джо Байден рассказал, как беседовал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя ученые, о которых он говорил, умерли еще до рождения американского лидера. Его слова приводит New York Post.

Доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд получили Нобелевскую премию за открытие инсулина в 1923 году, ученые скончались в 1941 и 1935 годах соответственно. Байден родился в 1942 году.

«Вы знаете, сколько стоит производство инсулина для диабетиков? Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним…», — заявил глава Белого дома во время мероприятия, посвященного здравоохранению в США.

Ранее Байден назвал спецоперацию на Украине войной в Ираке и рассказал, что там погиб его сын.