Ведущего «Орла и решки» засудили за ненаписанную книгу

«Эксмо» засудило ведущего «Орла и решки» Евсея Ковалева за ненаписанную книгу

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск издательства «Эксмо» к блогеру и ведущему шоу «Орел и решка» Евсею Ковалеву о взыскании средств за ненаписанную книгу. Об этом сообщается на сайте суда. Решение было принято в августе, однако известно о нем стало только в начале ноября.

В материалах суда отмечается, что издательство заключило с Ковалевым контракт, по которому он обязался написать книгу под рабочим названием «Кругосветка за 0» объемом 10 альбомных листов по 40 тысяч знаков каждый. Ведущий получил от издательства аванс. Закончить работу над литературным произведением он должен был в мае 2020 года. Однако ведущий не выполнил свои обязанности по договору. «Эксмо» потребовало суд взыскать с Ковалева аванс, штраф и госпошлину. В итоге суд удовлетворил исковые требования издательства в полном объеме.

В сентябре сообщалось, что ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к начинающей писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной. Ранее та обвинила ее в том, что ведущая не оплатила писательскую работу. Телеведущая решила отсудить у Мишиной 8 миллионов рублей.