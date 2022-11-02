Блогерша примерила свою детскую танцевальную форму и удивилась результату

Блогерша Мэйси Вильнев надела свою детскую форму для чирлидинга и удивилась результату

Популярная TikTok-блогерша Мэйси Вильнев примерила танцевальную форму, которую она носила в детстве на занятия по чирлидингу, и удивилась результату. Своими впечатлениями она поделилась в личном аккаунте, который насчитывает около 90 тысяч подписчиков.

В первую очередь девушка надела короткий топ с длинными рукавами и мини-юбку, в которых она выступала с семи до десяти лет. «Очень печально, что я до сих пор могу носить форму из четвертого класса», — посетовала она в описании поста.

После этого тиктокерша позировала перед камерой в черно-белом платье, которое она купила для тренировок, будучи подростком. На кадрах видно, что одежда по-прежнему подходит героине материала, несмотря на новые параметры ее фигуры (нынешний возраст Вильнев неизвестен).

Другие пользователи сети восхитились публикацией девушки. «Кажется, эти вещи сидят на тебе идеально!», «Неужели кто-то может влезть в свою школьную одежду?», «Как ты это сделала?», «В младших классах у тебя были такие длинные руки!» — писали они.

В октябре 42-летняя блогерша Тони с никнеймом tawny731 из Техаса, США, надела свою старую рабочую форму и удивила зрителей. Бывшая официантка популярной американской сети баров Hooters примерила униформу, которую носила 23 года назад. Она позировала в белом кроп-топе и коротких оранжевых шортах.