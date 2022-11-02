Эрдоган назвал подход Путина к возобновлению зерновой сделки конструктивным

Эрдоган заявил, что Путин показал конструктивный подход к возобновлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход российского лидера Владимира Путина к возобновлению зерновой сделки конструктивным. Об этом он заявил в интервью телеканалу A Haber.

«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход», — подчеркнул Эрдоган. Он также поблагодарил за это обоих президентов.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности.

Москва решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.