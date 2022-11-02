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11:08, 2 ноября 2022Россия

В российском регионе полуторагодовалая девочка умерла во время кормления грудью

В Новой Камале под Красноярском полуторагодовалая девочка умерла во время кормления грудью

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

В селе Новая Камала Красноярского края полуторагодовалая девочка умерла во время кормления грудью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло 1 ноября. Мать девочки проснулась, чтобы покормить ее. Пока младенец пил молоко, россиянка уснула.

Через несколько часов женщина обнаружила дочь мертвой. По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.

Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области младенец умер после родов матери в машине скорой помощи. Когда женщина родила, она передала младенца фельдшеру. Та запеленала его и передала врачам. Однако спустя несколько часов новорожденный умер.

Позже фельдшер рассказала, что оставила женщину одну, поскольку плохо себя чувствовала. Медик подозревала, что заразилась коронавирусом, но в день случившегося тест показал отрицательный результат. Тем не менее фельдшер решила не рисковать и осталась на месте рядом с водителем.

Медика отстранили от работы на время проверки.

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Анна Щербакова
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