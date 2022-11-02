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14:13, 2 ноября 2022Мир

В Кремле назвали домыслами возможное нападение Ирана на Саудовскую Аравию

Песков заявил, что Кремль не располагает данными о нападении Ирана на Саудовскую Аравию

Фото: Ahmad Pishnamazi / Unsplash

Кремль не располагает данными о якобы возможной подготовке Ираном нападения на Саудовскую Аравию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал домыслами информацию о готовящейся атаке. «Честно говоря, мы вообще не располагаем такой информацией, и не знаем, откуда взялись эти домыслы», — указал Песков.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Иран готовит «неизбежную атаку» на Саудовскую Аравию с целью отвлечь внимание от внутренних протестов. В то же время в соцсетях обсуждают видео с поднятием над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум Красного Знамени возмездия. Пользователи предполагают, что жест означает объявление войны.

США пригрозили Ирану последствиями в случае конфликта Тегерана с соседним государством. «Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — сказал представитель Совета национальной безопасности.

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Анжелика Бережная
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