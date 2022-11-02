Хакер «Джокер» рассказал о «шпионах» в украинской власти

Хакер «Джокер» заявил о работе его шпионов в офисе президента Зеленского, СБУ и ВСУ

Переехавший в ДНР украинский хакер «Джокер» рассказал, что его «шпионы» работают в офисе президента Украины Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины (СБУ и ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Хакер заявил о работе его «шпионов» в органах украинской власти и подчеркнул, что опубликованные им данные помешают искать новую информацию о ВСУ и НАТО. Он подчеркнул, что «это не так работает». «Джокер» назвал глупцами тех, кто стремится обвинить его в нелепости опубликованных данных.

«И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков», — заключил он.

1 ноября стало известно, что донецкий хакер «Джокер» взломал систему управления войсками ВСУ «Дельта». Об этом рассказал глава пресс-службы республики Даниил Безсонов.

