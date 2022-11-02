Южная Корея запустила ракеты в ответ на провокацию КНДР

Yonhap: Южная Корея запустила ракеты «воздух-земля» в ответ на провокацию КНДР

Южнокорейские военные в ответ на пуски КНДР запустили в среду, 2 ноября, три ракеты класса «воздух-земля» с истребителей в открытое море недалеко от северной разграничительной линии, пишет Yonhap News Agency.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что Сеул ответил Пхеньяну на провокацию. «Военные в ответ на запуск баллистической ракеты малой дальности точечно запустили ракеты класса "воздух-поверхность". Самолеты F-15K, KF-16 запустили три высокоточные ракеты "воздух-земля"», — объяснили в ведомстве.

Военные нацелились на точку на севере от северной разграничительной линии в открытом море. Она находится на дистанции, соответствующей расстоянию до места падения ракеты Северной Кореи.

Ранее стало известно, что КНДР выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов.