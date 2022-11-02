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18:00, 2 ноября 2022Моя страна

В России стартовал всероссийский Детский научный конкурс

В России в пятый раз проведут Детский научный конкурс

Кадр: Фонд Андрея Мельниченко / YouTube

Всероссийский Детский научный конкурс (ДНК) в пятый раз стартовал в России. Соотвествующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 2 ноября.

Известно, что соревнования проводят в стране для выявления и развития талантливых детей в сфере научной, исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. Принять участие в конкурсе могут как школьники 5-11 классов, так и студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей со всей России.

Сообщается, что организатором «ДНК-2023» выступает Фонд Андрея Мельниченко, работа которого направлена на создание среды для развития талантов в российских регионах. Отмечается, что с 2021 года конкурс входит в перечень интеллектуальных олимпиад Министерства просвещения Российской Федерации.

В июле 2021 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.

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Майя Пономаренко
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