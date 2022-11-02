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10:21, 2 ноября 2022Ценности

Фанаты открыли сбор средств для возвращения Канье Уэсту статуса миллиардера

Поклонники открыли сбор средств «Вновь сделаем Канье Уэста миллиардером» на GoFundMe

Фото: Walik Goshorn / Globallookpress.com

Поклонники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста, который официально сменил имя на Йе, нашли способ вернуть ему статус миллиардера. Об этом сообщает Page Six.

Музыкант потерял большую часть своего состояния из-за прекращения сотрудничества с брендом Adidas, контракт с которым составлял 1,5 миллиарда долларов (92,1 миллиарда рублей) его двухмиллиардного (122,8 миллиарда рублей) капитала. Тогда фанаты открыли сбор средств под названием «Вновь сделаем Канье Уэста миллиардером» на платформе GoFundMe.

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Отмечается, что пользователям сети удалось собрать всего пять долларов (307 рублей) прежде, чем данный сбор удалили с указанного сайта. Однако поклонники заявили, что продолжат создавать аналогичные прошения на GoFundMe ради своего кумира.

Сам Уэст никак не прокомментировал произошедшее.

Компания Adidas разорвала партнерские отношения с исполнителем 25 октября. Данное решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

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Майя Пономаренко
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