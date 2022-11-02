Фанаты открыли сбор средств для возвращения Канье Уэсту статуса миллиардера

Поклонники открыли сбор средств «Вновь сделаем Канье Уэста миллиардером» на GoFundMe

Поклонники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста, который официально сменил имя на Йе, нашли способ вернуть ему статус миллиардера. Об этом сообщает Page Six.

Музыкант потерял большую часть своего состояния из-за прекращения сотрудничества с брендом Adidas, контракт с которым составлял 1,5 миллиарда долларов (92,1 миллиарда рублей) его двухмиллиардного (122,8 миллиарда рублей) капитала. Тогда фанаты открыли сбор средств под названием «Вновь сделаем Канье Уэста миллиардером» на платформе GoFundMe.

Отмечается, что пользователям сети удалось собрать всего пять долларов (307 рублей) прежде, чем данный сбор удалили с указанного сайта. Однако поклонники заявили, что продолжат создавать аналогичные прошения на GoFundMe ради своего кумира.

Сам Уэст никак не прокомментировал произошедшее.

Компания Adidas разорвала партнерские отношения с исполнителем 25 октября. Данное решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, рэпер опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.