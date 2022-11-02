Задержан виновник смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве

В Москве задержали подозреваемого в смертельном ДТП на улице 1905 года водителя Volvo

В Москве задержан подозреваемый в смертельном ДТП на улице 1905 года. Об этом в среду, 2 ноября, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, предполагаемый виновник аварии — 27-летний водитель грузового автомобиля Volvo. В отношении россиянина возбуждено дело по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

Ранее 2 ноября сообщалось, что вероятной причиной аварии в центре Москвы, в результате которой было раздавлено такси с водителем и пассажиром, мог стать отказ тормозов у грузовика.

Трагедия произошла утром 2 ноября на улице 1905 года в Москве. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое припарковалось на специальной разметке за автобусом. В результате легковая машина была раздавлена между двумя транспортными средствами. На кадрах с моментом происшествия видно, что за несколько секунд до аварии в такси села женщина. Водитель и его пассажирка скончались.