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11:15, 2 ноября 2022Россия

В Совфеде подготовили предложения о компенсации регионам выплат мобилизованным

Сенатор Журавлев: в Совфеде предложили компенсации регионам выплат мобилизованным

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

В Совете Федерации подготовили предложения о компенсации российским регионам единовременных выплат для мобилизованных. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев, пишет РИА Новости.

По словам сенатора, возможности у субъектов разные, поэтому для справедливого и равного обеспечения участников специальной военной операции предлагается рассмотреть компенсации регионам из федерального бюджета.

Кроме того, среди других предложений — обеспечение бесплатного питания, дополнительных занятий для детей мобилизованных, предоставление бесплатных лекарств, путевок, а также бесплатный проезд, добавил Журавлев.

Вместе с тем в ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов частникам спецоперации, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории, уточнил сенатор.

С 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц. Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут производиться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения.

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Сергей Истомин
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