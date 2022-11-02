Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:11, 2 ноября 2022Из жизни

Женщина нашла необычный способ избавиться от мытья посуды

Daily Mail: женщина использовала фольгу вместо тарелок и сократила коммунальные расходы

Фото: Matt Moloney / Unsplash

Жительница английского города Телфорд, графство Шропшир, нашла необычный способ избавиться от мытья посуды и сократить расходы на коммунальные услуги. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя мать двоих детей Ребекка Кабберли тратила много времени на готовку и уборку со стола. В какой-то момент она решила, что слишком устала от всего этого, и решила поискать способы сэкономить силы и энергию. В итоге вместо тарелок и приборов она использовала фольгу, которой застелила стол и положила еду прямо на нее.

Кабберли нарезала овощи, натерла сыр, приготовила фарш в аэрофритюрнице и положила на стол тортилью и начос, чтобы каждый член семьи собрал свое блюдо сам. После того как все поели, женщина просто собрала фольгу и выбросила ее. Это простое решение освободило полчаса, которые она обычно тратила на уборку.

Материалы по теме:
В поисках бесплатного сыра Как жить без денег и получать все даром
В поисках бесплатного сыраКак жить без денег и получать все даром
13 апреля 2017
Кошелек или жизнь Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Кошелек или жизньКак заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
9 декабря 2019

По словам Кабберли, детям эта задумка очень понравилась, и теперь она планирует использовать фольгу, когда у нее не будет сил на мытье посуды. При этом она утверждает, что сдает использованный материал в переработку, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Ранее сообщалось, что одинокая мать четырех детей устала одевать детей по утрам и нашла странный способ сэкономить время. Она решила одевать детей в школьную форму с вечера и отправлять их спать в таком виде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
США заподозрили Северную Корею в тайных поставках оружия России
Пригожин заявил о готовности оплатить британское дело против ЧВК «Вагнер»
Женщина нашла необычный способ избавиться от мытья посуды
Названа цена шлема PlayStation VR2
Названа самая популярная профессиональная сфера у российских выпускников
Названы округа Москвы с наибольшим ростом числа свободных готовых квартир
Шэрон Стоун рассказала об ошибочно поставленном диагнозе
Жена Карпова рассказала об отключении гроссмейстера от аппарата ИВЛ
Швейцария ввела санкции против Ирана из-за беспилотников
Стрижка Хованского за 150 рублей развеселила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.