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07:05, 2 ноября 2022Мир

Правительство Японии выразило протест в связи с запуском ракет из КНДР

Глава Минобороны Японии Хамада: правительство выразило протест из-за пусков ракет КНДР
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Фото: Unsplash.com

Правительство Японии выразило протест из-за пусков ракет из Северной Кореи. Об этом заявил глава Минобороны страны Ясукадзу Хамада, передает ТАСС.

«Подобные действия КНДР являются совершенно недопустимыми. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — подчеркнул министр.

Он указал, что Северная Корея запустила как минимум две баллистические ракеты, они пролетели от 150 до 200 километров. Одна из них была запущена в восточном направлении, другая в юго-восточном. Высота полета составила от 100 до 150 километров.

Ранее агентство «Ренхап» заявило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Издание отметило, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, не предоставив подробностей.

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Марина Совина
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