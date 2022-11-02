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03:38, 2 ноября 2022Мир

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишет Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных.

Издание отметило, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, не предоставив подробностей. «Северная Корея произвела запуск неустановленной баллистической ракеты», — говорится в сообщении.

28 октября южнокорейские военные обнаружили, что с территории КНДР были запущены две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Пуски северокорейских ракет были зафиксированы из района Тхончхон в провинции Канвондо.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна полностью готова к любым военным столкновениям с США. Он предупредил, что армия Южной Кореи «будет уничтожена» в случае попытки напасть на КНДР.

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Марина Совина
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