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19:32, 2 ноября 2022Россия

Мать напавшего на школу в Рыбинске рассказала о жизни сына

Мать мужчины, напавшего на школу №43 в Рыбинске, призналась, что не общалась с сыном

Фото: «Рыбинские известия»

Мать Владимира Каюрова, который, по предварительной информации, напал с ножом на школу №43 в Рыбинске и зарезал свою сожительницу, работавшую в ней секретарем, призналась, что не общалась с сыном. Об этом она рассказала «КП-Петербург».

«Он с нами не живет. Я одна воспитываю его дочку. Что у него там происходило в личной жизни, я не знаю. Но убитую я знаю хорошо, она прекрасная женщина. Они не первый год жили вместе. Лена общалась с его ребенком, навещала ее», — сообщила мать нападавшего.

По ее словам, 41-летний россиянин был лишен родительских прав так же, как и биологическая мать его дочери — причиной стал их образ жизни. При этом женщина утверждает, что ее сын был «нормальным», когда приходил к ней на прошлой неделе, чтобы проведать ребенка.

Мать Каюрова предположила, что сожительница могла его бросить, что послужило поводом для убийства. Также, по ее догадкам, Каюров мог решиться на преступление из-за ревности.

2 октября стало известно, что Владимир Каюров напал на рыбинскую школу №43, где, предположительно, ранил 51-летнюю замдиректора школы и убил 41-летнего секретаря, которая была его сожительницей. Полицию вызвал вахтер. Детей в школе в момент нападения не было, так как они находились на каникулах.

После содеянного Каюров пытался совершить самоубийство, но его задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Россиянин был судим в 2014 году из-за угрозы убийства тещи, в последующем он избивал и угрожал другой своей сожительнице. Помимо этого, его судили из-за кражи дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.

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Варвара Родикова
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