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16:41, 2 ноября 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении напавшего на школу в Рыбинске россиянина

СКР возбудил дело в отношении мужчины, зарезавшего секретаря школы №43 в Рыбинске

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении мужчины, напавшего с ножом на школу №43 в Рыбинске и зарезавшего одну из сотрудниц. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье об убийстве и покушении на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления.

Ранее стало известно, что 41-летний Владимир Каюров ранил 51-летнюю замдиректора школы и убил 41-летнюю секретаря, которая была его сожительницей. Полицию вызвал вахтер. В настоящее время на месте работают сотрудники МВД и Росгвардии, учебное заведение оцеплено. Детей в школе в момент нападения не было, так как они находились на каникулах.

Также сообщается, что Каюров после убийства попытался совершить самоубийство, но у него, по неизвестным причинам, не вышло. Мужчину задержали.

Напавший был судим в 2014 году из-за угрозы убийства тещи, в последующем он избивал и угрожал другой своей сожительнице. Помимо этого, его судили из-за кражи дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.

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Екатерина Власова
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