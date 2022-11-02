Роскомнадзор потребовал от американского сервиса соблюдать традиционные ценности

Роскомнадзор попросил сервис Scratch оставить при регистрации только мужской и женский пол

Роскомнадзор уведомил американский образовательный интернет-сервис Scratch о необходимости изменить систему регистрации для пользователей из-за того, что в ней не соблюдаются российские традиционные ценности. О требовании регулятора сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, просьба связана с информацией о том, что Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая «несоответствующие российским традиционным ценностям». В настоящее время сервис при регистрации российских пользователей предлагает выбрать «мужской», «женский» и «небинарный» пол или указать «другой» вариант в строке.

Также Роскомнадзор уведомил администрацию сервиса об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования.

Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении TikTok из-за «пропаганды движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях». За отказ удалить материал с гей-пропагандой суд оштрафовал соцсеть на три миллиона рублей.