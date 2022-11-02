Рост стоимости строительства и цен на жилье в России оценили

СМПРО: стоимость строительства растет медленнее цен на жилье в России

Стоимость строительства в России растет медленнее цен на жилье. К такому выводу пришли специалисты компании СМПРО, передает «Коммерсант».

Согласно оценке аналитиков, за последние два года девелоперы заработали примерно на триллион рублей больше, чем вложили в свои проекты. Это произошло благодаря значительному подорожанию новостроек.

За последние десять лет средняя стоимость нового жилья в России выросла в 2,4 раза. При этом стоимость строительства увеличилась только в 1,6 раза. Эксперты считают, что застройщики увеличивают цену объектов из-за рисков и дополнительных расходов, возникающих из-за недоступности стройматериалов и дефицита рабочей силы.

В октябре Минстрой раскрыл реальную себестоимость квадратного метра жилой недвижимости в панельном доме — сумма составила 62 тысячи рублей. При этом готовые квартиры могут продавать по цене 300 тысяч рублей за квадратный метр. В ведомстве отметили, что стоимость «квадрата» жилья увеличивается быстрее, чем дорожают строительные материалы.