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20:26, 2 ноября 2022Россия

Предприятия подконтрольной Украине части Запорожья попали под санкции ЕС

Рогов: предприятия подконтрольной Киеву части Запорожской области попали под санкции ЕС

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что предприятия подконтрольной Киеву части Запорожской области попали под санкции Евросоюза (ЕС).

Под контролем украинских войск остается областной центр Запорожской области, город Запорожье. Более 70 процентов региона освобождены российскими войсками.

«После введения 8-го пакета санкций ЕС европейские банки отказываются переводить деньги компаниям и ФОП (физическое лицо-предприниматель — украинский вариант российского ИП — прим. «Ленты.ру») из Запорожья», — написал он, указав, что введенные ограничения связывают с внесением Запорожской области в санкционный список против Москвы.

Рогов отметил, что под западные санкции попали и жители областного центра. «Похоже, ЕСовские чиновники что-то знают о будущем моего родного города и уже смирились с тем, что Запорожье — это Россия», — заключил он.

Ранее Рогов заявил, что власти Киева предпринимают попытки помешать возвращению жителей региона. По его мнению, украинские власти опасаются, что Запад увидит желание граждан жить в составе России.

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Варвара Кошечкина
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