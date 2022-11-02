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16:45, 2 ноября 2022Бывший СССР

СБУ заподозрила дочь экс-министра обороны в связях с Россией

СБУ заподозрила компанию дочери экс-министра обороны в поставках оборудования для ОПК РФ
Павел Лебедев

Павел Лебедев. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила дочь бывшего министра обороны страны в связях с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Согласно данным ведомства, дочь экс-министра руководила предприятием, которое якобы поставляло оборудование для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

По информации источников канала, речь идет об Алене Лебедевой — дочери Павла Лебедева, занимавшего должность главы ведомства в 2012-2014 годах. Она является управляющей бизнесом отца и конечным бенефициарным собственником промышленно-инвестиционной группы «Аурум групп», которая включает в себя более 50 субъектов хозяйствования.

Лебедевой заочно сообщили о подозрении по статье 110-2 УК Украины («Финансирование действий, совершенных с целью захвата или свержения государственной власти»). Фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

23 октября стало известно, что на Украине задержали директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Задержание состоялось в рамках уголовного производства по факту незаконной поставки товаров военного назначения России. Позднее в «Ростехе» прокомментировали случившееся и уточнили, что украинские двигатели ставились на российскую вертолетную технику до 2014 года, однако впоследствии было проведено полное импортозамещение.

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Варвара Кошечкина
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