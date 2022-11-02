Военные Сербии сбили неизвестный беспилотник

ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны

Вооруженные силы Сербии сбили неизвестный беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

«В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента [Александра] Вучича (…) части армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке», — сказано в сообщении.

В ведомстве указали, что дрон сбит в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что беспилотники неизвестного происхождения вели наблюдение за военными частями сербской армии вблизи административной линии Косова и Метохии. По ее словам, беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности, которая охватывает пять километров вглубь страны от административной линии.

Минобороны Сербии объявило повышение уровня боевой готовности. Уточняется, что власти страны решили прибегнуть к такой мере в связи возросшим напряжением в Косове и Метохии, где начали запрещать сербские автомобильные номера.