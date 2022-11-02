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14:02, 2 ноября 2022Россия

Совфед расширил полномочия правительства России в сфере безопасности

Совфед одобрил закон, наделяющий правительство полномочиями в создании систем оповещения

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия правительства России в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, кабмин наделяется правом определять порядок создания и реконструкции систем оповещения населения.

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти должны будут поддерживать системы гражданской обороны и оповещения в постоянной готовности на ряде объектов. Речь идет об опасных производственных сооружениях, а также об объектах, авария на которых может привести к распространению радиации и причинить вред здоровью населения.

Отмечается, что закон вступит в силу спустя 180 дней после его публикации.

Ранее сообщалось, что Госдума и Совфед подготовят новые законопроекты об обеспечении безопасности России в бактериологической сфере. По словам сенатора Константина Косачева, в документах будут содержаться рекомендации по улучшению системы обеспечения биологической безопасности, «которая нуждается в очень серьезно совершенствовании».

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Константин Лысяков
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