Популярный российский блогер рассказал о предложениях от Первого канала

Блогер Стас Васильев заявил, что Первый канал часто зовет его участвовать в передачах

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный под псевдонимом «Ай, Как Просто», заявил, что Первый канал часто зовет его участвовать в передачах. О предложениях вещателя он рассказал в интервью публицистке и блогерше Диане Кади, видео доступно на YouTube.

«Вообще я сейчас не иду на кучу проектов. Меня же [на] Первый канал зовут постоянно», — поделился Васильев и уточнил, что на телеканале ему предлагают попробовать себя в роли эксперта в различных передачах. Он отметил, что старается избегать подобных проектов.

Васильев также подчеркнул, что не стал бы работать на государственном канале. По словам блогера, он хотел бы продолжать создавать контент для своих подписчиков. При этом участник интервью указал, что получать доход ему сейчас удается благодаря одной из платформ для монетизации.

Стас Васильев изначально прославился на YouTube благодаря видео о технологиях и гаджетах. Впоследствии стал все больше внимания уделять контенту общественно-политического характера. Помимо того, неоднократно посвящал свои видео критике других популярных блогеров. На его основной канал на YouTube подписано более 1,4 миллиона пользователей.

Ранее российский актер и звезда канала ТНТ Станислав Ярушин рассказал, что ему предлагали провести Летний кубок КВН. Он отметил, что «с большим удовольствием» попробовал бы себя в роли ведущего телеигры.