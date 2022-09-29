Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН

Актер Станислав Ярушин рассказал, что ему предложили провести Летний кубок КВН

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер, звезда канала ТНТ Станислав Ярушин заявил, что ему предложили провести Летний кубок КВН. Об этом он рассказал в интервью «Телепрограмме».

«Мне предлагали вести Летний кубок [КВН], но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но, если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием», — сообщил Ярушин.

Также актер назвал КВН брендом и добавил, что люди «будут любить игру при любом раскладе», вне зависимости от того, кто ее ведет. Кроме того, он выразил благодарность руководителю телеигры Александру Маслякову за то, что он «создал невероятную планету КВН, заразил всех этой прекрасной игрой и дал дорогу в жизнь».

В феврале Масляков выпустил видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. Вместо него телеигру вели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. В сентябре Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги.

Станислав Ярушин — российский актер, шоумен, телеведущий. Был участником команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности». Прославился благодаря роли Антона Мартынова в телесериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Сейчас он ведет музыкальный подкаст под названием «МузLoft» на YouTube.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
МИД России раскрыл подробности происшествия с «Северными потоками»
В российском регионе на границе с Казахстаном откроют пункт мобилизации
Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей
Женщину и подростка арестовали по подозрению в убийстве рэпера PnB Rock
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей
В московском вузе задержали студента с подозрительным предметом на поясе
Похитивший на улице девочку и державший ее на цепи россиянин получил 20 лет
В сети назвали секретные ингредиенты самых вкусных домашних блюд
Дядя заживо закопал верующего племянника ради заработка на подношениях
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.