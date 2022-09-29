Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН

Актер Станислав Ярушин рассказал, что ему предложили провести Летний кубок КВН

Российский актер, звезда канала ТНТ Станислав Ярушин заявил, что ему предложили провести Летний кубок КВН. Об этом он рассказал в интервью «Телепрограмме».

«Мне предлагали вести Летний кубок [КВН], но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но, если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием», — сообщил Ярушин.

Также актер назвал КВН брендом и добавил, что люди «будут любить игру при любом раскладе», вне зависимости от того, кто ее ведет. Кроме того, он выразил благодарность руководителю телеигры Александру Маслякову за то, что он «создал невероятную планету КВН, заразил всех этой прекрасной игрой и дал дорогу в жизнь».

В феврале Масляков выпустил видеообращение, в котором сообщил, что заразился коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. Вместо него телеигру вели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. В сентябре Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги.

Станислав Ярушин — российский актер, шоумен, телеведущий. Был участником команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности». Прославился благодаря роли Антона Мартынова в телесериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Сейчас он ведет музыкальный подкаст под названием «МузLoft» на YouTube.

