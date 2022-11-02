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20:18, 2 ноября 2022Спорт

Российского форварда признали главной звездой НХЛ в октябре

The Athletic признал российского форварда Андрея Свечникова главной звездой октября в НХЛ

Фото: Jaylynn Nash / Globallookpress.com

В The Athletic признал российского форварда «Каролины Харрикейнс» Андрея Свечникова главной звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

Нападающий за месяц набрал девять очков по системе «гол плюс пас». Он забросил семь шайб за восемь матчей, в одном из которых оформил хет-трик. В тройку лучших игроков, по версии издания, вошли также нападающий «Нью-Джерси Девилс» Йеспер Братт и защитник «Баффало Сейбрс» Расмус Далин.

1 ноября Свечников вышел на второе место в гонке снайперов текущего регулярного чемпионата. На данный момент он уступает лишь нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду, в активе которого девять заброшенных шайб.

10 октября появилась информация, что два российских хоккеиста вошли в топ-10 игроков наступающего сезона НХЛ: форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на десятой строчке в списке, а голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял шестое место.

Ксения Курашкина
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