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09:14, 1 ноября 2022Спорт

Гол и победный буллит российского игрока помогли «Каролине» победить в матче НХЛ

Гол и победный буллит Андрея Свечникова помогли «Каролине» победить в матче НХЛ

Фото: Fred Greenslade / Globallookpress.com

«Каролина Харрикейнс» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 1 ноября, и завершилась со счетом 2:2 в основное время. В овертайме команды не отличились, а в серии послематчевых бросков сильнее оказалась «Каролина» (2:1). Выиграть команде помог российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого гол и победный буллит. В составе «Кэпиталс» заброшенной шайбой отметился другой российский форвард, капитан столичной команды Александр Овечкин. Однако он не сумел реализовать буллит.

Гол в матче с «Вашингтоном» стал для Свечникова восьмым в сезоне-2022/2023. На данный момент он занимает второе место в гонке снайперов текущего регулярного чемпионата, уступая лишь нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду, в активе которого девять заброшенных шайб. Овечкин находится за пределами десятки лучших игроков по этому показателю в новом сезоне.

31 октября Овечкин назвал цель выступления в НХЛ. «Я всегда говорю, что остаться в одной команде на протяжении всей карьеры — моя цель. Здесь чувствую себя счастливым, мне комфортно в команде», — сказал хоккеист.

Ксения Курашкина
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