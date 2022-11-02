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15:12, 2 ноября 2022Мир

В США заподозрили Россию в планах применить тактическое ядерное оружие

NYT: власти США заподозрили Россию в планах применить тактическое ядерное оружие
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Высокопоставленные российские военные проводили переговоры по теме нанесения тактического ядерного удара по Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам источников газеты, информация о подобных переговорах усилила беспокойство и подозрения администрации президента США. Однако, согласно данным чиновников, президент России Владимир Путин не участвовал в беседах с военными по теме использования ядерного оружия в рамках спецоперации.

Тем не менее американские официальные лица заявили, что не видели доказательств того, что российская армия перемещает ядерные установки или планирует принимать другие тактические меры для подготовки к удару.

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«Нам с самого начала было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы относимся к ним серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию», — прокомментировал ситуацию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе пленарной сессии клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие. Американский лидер Джо Байден в ответ на это задался вопросом, почему Путин продолжает говорить о ядерном потенциале России, если не собирается его применять.

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Варвара Кошечкина
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