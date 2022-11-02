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00:43, 2 ноября 2022Путешествия

Премьер Греции отказался сожалеть о снижении потока российских туристов

Премьер Греции Мицотакис отказался сожалеть о снижении потока российских туристов

Фото: Pixabay

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что санкции против РФ были правильными, и не сожалеет о снижении потока российских туристов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Греция не поддерживала запрет на посещение Евросоюза россиянами, однако на страну оказало влияние присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза. «Потому что практически этим летом никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели поехать, отправились в Турцию», — сказал премьер.

Он добавил, то Греция заплатила цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и он убежден, что этот поступок был правильным.

Ранее в октябре посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что между странами не ведется диалог о восстановлении авиасообщения, так как греческое правительство приняло решение в рамках общих антироссийских санкций Евросоюза.

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Марина Совина
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