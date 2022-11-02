В сточных водах нашли опасное антибактериальное вещество

В сточных водах Канады обнаружили высокий уровень антибактериального вещества триклозана

Ученые Университета Торонто (Канада) и Университета китайской академии наук обнаружили, что преобладающим антибактериальным веществом в осадке сточных вод является триклозан — компонент зубных паст, мыла и чистящих средств. Даже в небольших количествах то вещество может вызвать рост опасных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

Исследователи провели анализ осадка сточных вод на очистных сооружениях Онтарио, где накапливаются как антибиотики, так и другие вещества, обладающие противомикробным действием. Известно, что эти соединения способствует естественному отбору резистентных микроорганизмов, потенциально способных вызвать тяжелые инфекции, которые не поддаются обычному лечению. Осадок сточных вод содержит тысячи неизвестных соединений, однако ученые определили лишь те из них, что воздействуют на кишечную палочку Escherichia coli.

Всего было извлечено 10 образцов сточного осадка, при этом шесть из них продемонстрировали значительный ингибирующий эффект на рост E.coli. Ученые провели скрининг подозрительных веществ, когда осуществляется поиск веществ, чья точная структура неизвестна, однако известен ряд свойств, которым они должны обладать. Всего из 10 образцов сточного осадка удалось выделить 103 веществ-кандидатов, при этом наиболее часто встречался триклобан — ингибитор бактериального фермента еноил-АСР-редуктазы (FabI).

Бактерии с искусственной мутацией, вызывающей уменьшение уровня Fabl в клетке, оказались очень чувствительными к экстрактам сточного ила, что подтвердило, что ингибиторы Fabl являются основными антибактериальными соединениями в иле. Ученые выявили присутствие в сточном осадке триклозана — еще одного соединения, блокирующего еноил-АСР-редуктазу. Несмотря на более высокое содержание триклобана в образцах, именно триклозан проявлял большую активность в отношении Fabl, и на него приходилось свыше 58 процентов всех ингибирующих эффектов ила.

В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило использование триклозана в антибактериальных жидких мылах, а год спустя — в антисептиках для местного применения, применяемых в медицинских учреждениях. В ряде других странах, в том числе в России, разрешено применение гигиенических средств, содержащих триклозан, чья популярность возросла на фоне пандемии COVID-19.