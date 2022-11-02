Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно с Украины

Глава Миноброны Турции Акар заявил, что турецкие сухогрузы продолжат вывоз зерна с Украины

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сухогрузы под турецкими флагами продолжат вывоз зерна с Украины по гуманитарным коридорам. Его слова приводит РИА Новости.

По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить Хулуси Акар министр обороны Турции

29 октября Москва приостановила свое участие в сделке, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет его продления.

В ООН анонсировали возобновление движения судов с зерном

Координатор ООН по зерновой сделке Амир Абдулла в Twitter заявил, что возобновление движения кораблей в Черном море в рамках сделки ожидается в четверг, 3 ноября.

Экспорт зерна и продовольствия с Украины нужно продолжать. Несмотря на то, что в рамках черноморской зерновой инициативы на 2 ноября не запланировано движения судов, мы ожидаем, что груженые суда пойдут в четверг Амир Абдулла координатор ООН

Ранее стало известно, что ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки. В частности, участники соглашения договорились не планировать какие-либо перемещения судов по Черному морю на 2 ноября. До этого они согласовали план движения 16 кораблей в Черном море без участия России.

Турция получила письменный ответ Украины по зерновой сделке

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара получила письменный ответ Киева относительно озабоченностей России по поводу зерновой сделки. Он отметил, что страна передала Украине мнение российского министра обороны Сергея Шойгу и свое собственное.

Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле Хулуси Акар министр обороны Турции

Ранее источник в Стамбуле указал, что Турция сообщит Москве об ответе Киева на озабоченности России по продуктовой сделке. Он добавил, что все соответствующие ведомства во главе с президентом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма.

1 ноября Эрдоган провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили зерновую сделку. По словам главы турецкого государства, Анкара продолжит выступать с инициативами для решения проблем вокруг продовольственной сделки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН следует стать гарантом зерновой сделки. Дипломат подчеркнула, что необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, «что никакие подобные провокации (...) больше не пройдут». По ее мнению, основная часть зерна отправилась именно в западные государства.

Турция готова содействовать выводу российской агропродукции на рынки

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция готова содействовать выводу российской агропродукции на рынки, в том числе зерна, продуктов питания и химикатов.

Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника Хулуси Акар министр обороны Турции

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявления о том, что на Россию наложены какие-либо санкции, запрещающие ей импортировать зерно. Он отметил, что Москва может отправлять его в любую страну мира.

Крах однополярного мира



