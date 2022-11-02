«Ъ»: продажи российского портвейна резко выросли с начала года

Производство и продажа российских крепленых вин резко выросли с начала года. За январь-сентябрь в стране было выпущено более 5,6 миллиона литров таких напитков, включая около двух миллионов литров портвейна. Это больше, чем за весь 2021 год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роскачества.

Розничные продажи всех крепленых вин увеличились за этот период более чем в два раза в годовом выражении, до 5,13 миллиона литров. До 2020 года портвейном могли называть многие напитки, в том числе полусладкие напитки из фруктового сырья. После вступления закона о виноградарстве и виноделии крепленые вина должны выпускаться только из винограда по утвержденной технологии.

Уход подделок и расширение дистрибуции крымских предприятий привели к тому, что ассортимент местного портвейна в крупных сетях за год взлетел вдвое, до более чем 40 позиций. Также поспособствовала доступная цена, отмечают эксперты. Выдержанный и марочный местный портвейн стоит около 500-600 рублей за бутылку в рознице.

В 2019 эксперты Роскачества назвали лучшими производителями портвейна «Массандру», «Солнечную долину», «Коктебель» и Инкерманский завод марочных вин.