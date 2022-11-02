Блогерша показала действенный способ отбелить старые кроссовки

Блогерша вернула товарный вид белым кедам с помощью таблеток для чистки зубных протезов

Австралийская блогерша показала действенный способ вернуть товарный вид старым кроссовкам белого цвета. Пост на эту тему появился в Facebook-сообществе Mums Who Clean (Facebook запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жительница Виктории, имя которой не раскрывается, раскрыла собственный метод, помогающий ей отбелить светлую обувь, в том числе тканевые кеды бренда Converse. Так, сначала женщина отмыла грязь с изделий с помощью спрея-пятновыводителя Vanish Oxi Action и оставила замачиваться на полчаса в тазу с теплой водой и четырьмя таблетками для чистки зубных протезов.

Затем, по словам автора публикации, необходимо отправить кроссовки в стиральную машину, выбрав режим с высокой температурой, предварительно засыпав в барабан обычный порошок для одежды. В завершение инфлюэнсер высушила обувь на солнце и показала результат подписчикам: на размещенном кадре видно, что она выглядит как новая.

Пользователи сети поблагодарили австралийку за предложенный лайфхак. «Я подумала, что это фотошоп», «Ощущение, что ты только что купила эти кеды», «Просто супер, спасибо», «Теперь мне не придется покупать новую обувь», «Благодарю тебя», — высказывались юзеры.

В апреле блогерша Симон Андерсон продемонстрировала другой способ очистить белую обувь. По словам женщины, она кладет обувь в стиральную машину, затем засыпает в специальный отсек порошок, а также один колпачок пятновыводителя и небольшое количество жидкого средства для отбеливания вещей. После этого Андерсон стирает кроссовки в холодной воде в течение 45 минут.